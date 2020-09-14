شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يجتمع باللجنة المنظمة لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس، السكرتير العام، وذلك لمناقشة استعدادت المحافظة للاحتفال بالعيد القومي في مطلع الشهر المقبل.
بدأ الاجتماع -بحسب بيان الاثنين- باستعراض كل جهة للفاعليات التي ستقوم بها، حيث عرضت الشباب والرياضة استعدادها لتقديم مجموعة من العروض الرياضية والشبابية التي ستقدمها خلال فترة الاحتفال على مدار أكثر من يوم، ثم عرضت مديرية التربية والتعليم جاهزيتها لتقديم عدد من العروض الفنية والتريفهيه من خلال الفرق الطلابية المتميزة بالمدارس المختلفة.
من جانبها عرضت مديرية الثقافة تقديم احتفاليه فنية ليلية من خلال الفرق الفنية بقصور الثقافة، كما استعرضت الجهات الأخرى مشاركتها في الاحتفال بفقرات مختلفة.
وأشار المحافظ إلى أن الاحتفال بالعيد القومي سيكون هذا العام على مدار أكثر من يوم وفي مختلف المراكز والمدن، وسيجري تكريم عدد من رموز المحافظة في مختلف المجالات.
يذكر أن محافظة الغربية تحتفل كل عام في يوم 7 أكتوبر بذكري انتصار شعب الغربية على الحملة الفرنسية.
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