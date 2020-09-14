شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الوزراء»: قرار فتح القاعات بيد رئيس الحكومة وليس غيره والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار غلق قاعات الأفراح والمناسبات، صادر عن رئيس الوزراء، وعودة عملها مرة أخرى لا يكون إلا بقرار من رئيس الحكومة.
وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية: «إغلاق قاعات الأفراح والمناسبات سيظل سارياً حتى يوم 21 من هذا الشهر ولن يكون قبل ذلك».
وتابع: «في حال توصل العالم إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد وانتشاره على نطاق واسع لن يكون هناك مبرر لغلق قاعات الأفراح، ولكننا الآن في ظرف استثنائى ونراعى الوضع الصحى والوبائى ونتبع الإجراءات الوقائية في قرارات الحكومة».
وردا على قرار محافظ دمياط، بفتح قاعات الأفراح، قال «سعد»: «القرار بيد رئيس الوزراء».
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