شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تسهيلات جديدة لراغبي التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ بتوافد المواطنين على المراكز التكنلوجيه بمدن ومراكز المحافظه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي, والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.

وأوضح المحافظ أن آخر مدة للتقدم بطلبات التصالح هي 30 سبتمبر الجاري، مضيفا بأنه لاتوجد نية لمد هذه المده مرة أخرى وبداية من أول إكتوبر القادم سيتم على الفور إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين وتنفيذ القانون بكل قوه حرصا على حق الدوله.

وأضاف المحافظ أنه سيتم مراعاة البعد الإجتماعي والظروف المعيشيه ومستوي دخل المواطنين عند تقييم سعر المتر بغض النظر عن تميز المنطقه، وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والعاملين بالمراكز التكنلوجيه بقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار , سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنيه منفردين أو مجتمعين, وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات , أيا كان تاريخ حدوث المخالفه سواء قبل أو بعد عام 2008م , مؤكدا على العمل في أوقات الراحات والأجازات والعطلات الرسميه وإعتبارها أيام عمل عاديه.

وناشد محافظ كفرالشيخ المواطنين بإستغلال الفرصه والتوجه إلى مراكز التطوير التكنولجي لتقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح بواقع 25% من قيمة المبالغ المستحقه، وذلك طبقا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم, مؤكدا أن جميع مخالفات المباني بالقري والمدن قبل 8إبريل 2019تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني, إضافة إلى جميع المباني المجاوره والقريبه للكتل السكنيه ماقبل 22يوليو 2017, وذلك تسهيلا على المواطنين في ظل قانون التصالح.