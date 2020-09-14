شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالأقصر الجمعة والسبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر استمرار العمل بالمركز التكنولوجي يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية نظرا لقرب انتهاء مدة تقديم طلبات التصالح والتى ستنتهى 30 سبتمبر الجاري. يأتي ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر الاقصر بسرعة انهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين. وأضاف الهوارى أن الوحدة المحلية للمركز ومدينة الزينية وبالتنسيق مع القرى قامت بحث المواطنين على سرعة التقدم بالطلبات من خلال مرور مكبرات الصوت فى القرى لتوعية المواطنين قبل نهاية الشهر. وفى السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة بانهاء اعمال شفط المياة الجوفية داخل الوحدة الصحية بالقرية وقص الحشائش تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز وسعيد خليل رئيس قرية الصعايدة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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