شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تقرر النزول شهرًا بسن القبول بالصف الأول الابتدائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمدت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، قرارًا بالنزول شهر عن السن المحدد للقبول بالصف الأول الابتدائي من مواليد ٢٠١٤/١٠/٢ وحتى مواليد ٢٠١٤/١١/١ بما لا يتجاوز الكثافة المقررة بالفصول وذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الالزامى للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ ونظرًا لوجود العديد من الأماكن الشاغرة بالصف الأول الابتدائى ببعض مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الادارات التعليمية.
وأوضح عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم توجيه الإدارات التعليمية العشر بتلقى الملفات المقدمة إليها وتنسيقها على المدارس التابعة لها والمتاح بها أماكن شاغرة.
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