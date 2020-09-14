شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح معرض «بداية» للحرف اليدوية التراثية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المعرض الدائم للحرف اليدوية التراثية «بداية» بمنطقة الرصافة بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع منظمة ليونز ميريت، على مساحة ٥٠٠ متر، وبمشاركة ٦٠ عارضاً من محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة وجنوب وشمال سيناء والوادي الجديد والأقصر وأسوان.

وقالت «القباج»، إن المعرض يضم أفكار لمشاريع خاصة بالشباب والمرأة المعيلة، كمعدات ماكينات وآلات لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة لهم، كما يضم منتجات لشباب جامعي، ومنتجات لأبناءنا من ذوي الإعاقة، حيث يضم عروض بالأخشاب لشباب جامعي من الصم والبكم، ويقدم بنات جمعية النور للكفيفات منتجات بالبامبو والخرز.

وأضافت «القباج»، إلى أن المعرض يضم أيضا شباب جامعي مصممين للأزياء، وزراعة نباتات للبيوت، ومنتجات كالإكسسوارات والخيامية والنحاس، ومنتجات لسيناء والنوبة.

وأكدت وزيرة التضامن، أنه ولأول مرة سيشهد المعرض قاعة لتدريب الشباب لتعلم حرف جديدة، وللعارضين لرفع مستوى المنتج، مشيرة إلى أن المركز قدم تدريبا لمدة ٨ أيام لثماني سيدات وصنعوا منتجات من الخيامية ستُعرض في معرض بداية، لافته إلى أن المعرض يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بمراعاة التباعد الاجتماعي، وقياس للحرارة، ووجود مواد مطهرة، وارتداء إجباري للكمامات.

وأشارت «القباج» إلى أن استراتيجية الوزارة في الفترة المقبلة الانتشار وإقامة كثير من المعارض لنحقق العدالة بين العارضين، وتسويق فكرة العمل الحرفي والتراثي، وتعويض فترة الركود التي أصابت العارضين أثناء أزمة فيروس كورونا.

وقدمت وزيرة التضامن الشكر لمؤسسة ليونز، مشيرة إلى أنها من مؤسسات المجتمع المدني النشيطة، كما قدمت الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، على تعاونها الوثيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

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بالصور- وزيرة التضامن تفتتح معرض "بداية" للحرف اليدوية التراثية بالاسكندرية

بالصور- وزيرة التضامن تفتتح معرض "بداية" للحرف اليدوية التراثية بالاسكندرية

بالصور- وزيرة التضامن تفتتح معرض "بداية" للحرف اليدوية التراثية بالاسكندرية

بالصور- وزيرة التضامن تفتتح معرض "بداية" للحرف اليدوية التراثية بالاسكندرية

بالصور- وزيرة التضامن تفتتح معرض "بداية" للحرف اليدوية التراثية بالاسكندرية

بالصور- وزيرة التضامن تفتتح معرض "بداية" للحرف اليدوية التراثية بالاسكندرية

بالصور- وزيرة التضامن تفتتح معرض "بداية" للحرف اليدوية التراثية بالاسكندرية