شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: بدء إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من تغطية ترعة الخياطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، البدء في أعمال التجهيز الأولي لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تغطية ترعة الخياطة، ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وفقًا لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقالت المحافظ في بيان، الاثنين، إنه سيجري خلال تلك المرحلة تغطية 550 مترًا من الترعة بتكلفة قدرها 25 مليون جنيه، حيث جرى تسليم الموقع للبدء في تلك الأعمال منذ مطلع الشهر الجاري، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من التغطيه وفقاً لما تم الأتفاق عليه بالبرنامج الزمنى المحدد.

وذكرت أن المشروع يهدف إلى الحد من التلوث والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وكذلك تنسيق المنطقة بشكل حضاري.