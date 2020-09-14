شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة على مقاهي وكافيتريات الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت سلطات محافظة الأقصر حملة مكبرة، الاثنين، للتفتيش على المقاهي والكافتريات بمركز ومدينة الأقصر، بقيادة اللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة واللواء عصام يس مدير أمن الأقصر، واللواء اشرف منير، حكمدار المديرية، واللواء أشرف زكريا، مساعد مدير الأمن، واللواء طارق يحيى، مدير المباحث بالمديرية، والقوة المرافقة من شرطة المرافق وقيادات المحافظة.

وأوضح اللواء الدكتور عماد ابو العزايم، السكرتير المساعد بالمحافظة، في بيان، أن الحملة استهدفت متابعة مدى التزام المقاهي والكافتيريات بالاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تتضمن عدم تقديم الشيش وكافة إجراءات التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى تطبيق قرار الغلق الإداري لـ2 مقهى لعدم توافر شروط السلامة الصحية والمهنية.

وأكد أبوالعزايم أن أعمال التفتيش تمت في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتشديد والمتابعة المستمرة لالتزام المقاهى والكافتيريات بالإجراءات الوقائية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لضمان سلامة المواطنين، وبناءا على ورود عدد من الشكاوى والتى تتضمن فتح بعض المقاهى بدون تراخيص وبدون الالتزام بالاشتراطات الصحية .

من جانبه شدد محافظ الأقصر على أنه لا أحد فوق القانون، مشيرًا إلى استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتطبيق القانون بدقة وحسم.