شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تبحث مخطط الإستعداد لاستقبال فصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الأستاذة الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، الإجتماع التنسيقى المُنعقد اليوم ، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة ومديرى إدارتى المرور والحماية المدنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى و مديرى المديريات و القطاعات الخدمية وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة بإستقبال فصل الشتاء..

رقررت المحافظ فى مستهل الاجتماع بتشكيل لجنة تضم أعضاء من إدارتى المتابعة و المركبات بالديوان العام و شركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء و الوحدات المحلية، تكون مهمتها متابعة أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار و ملس خطوط الصرف الصحي والتأكد من جاهزية معدات وسيارات كسح المياه بالإضافة إلى مراجعة أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة منعًا لحدوث أية حوادث تتعلق بالصعق الكهربائى..

وفى سياق متصل أكدت محافظ دمياط على مديريتى الزراعة والرى بتطهير جميع المجارى المائية الواقعة بنطاق المحافظة ، مؤكدة أيضاً على إدارة المرور بوضع خطة تفصيلية لتحقيق السيولة المرورية خلال تلك الفترة، كما نوهت إلى أنه تم وضع خطة محددة لتمهيد الطرق الترابية ببعض القرى من خلال إعادة استخدام كشط الطبقة الاسفلتية قبل بدء فصل الشتاء..

هذا وعقب استماعها إلى شرح مفصل عن خطة شركات مياه الشرب والصرف الصحى الكهرباء والمصرية للاتصالات و مديريات الرى والزراعة والصحة و التضامن الاجتماعي للاستعداد لفصل الشتاء ومواجهة الأزمات ، وجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها الى جميع مسئولى القطاعات الخدمية والمرافق بضرورة الإسراع فى الإنتهاء من إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة هطول الأمطار وموجات الطقس السئ والتقلبات الجوية ، والتعامل مع أية موقف طارئ بشكل فورى، وكذا المضى قدمًا فى مراجعة جميع التدابير المُتعلقة بتلك الخطة لتلافى أى ملاحظات حدثت خلال الأعوام الماضية، مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و التعامل الفورى مع شكواهم ومتطالباتهم..