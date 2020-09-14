شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل «صفر إصابات» بفيروس كورونا الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، الإثنين، صفر إصابة بفيروس كورونا، على مستوى 11 مركز ومدينة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9319 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية الإثنين وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 728 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 629 حالة، وبنها 2454 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1186 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1037 حالة، وقليوب 680 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 460 حالة إصابة.