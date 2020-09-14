افتتاح أعمال تطوير «علوم سياسية الإسكندرية» بقيمة 30 مليون جنيه (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أعمال تطوير الدور الثالث والرابع بكلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية بقيمة 30 مليون جنيه. رافق رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والإداريين. وأكد الدكتور عصام الكردي، إن الافتتاحات تأتي استعدادا لاستحداث تخصصات في مجالات جديدة بالكلية وزيادة القدرة الاستيعابية للطلاب، وإنشاء قاعات جديدة ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس ومجموعة من القاعات الصغيرة لطلاب الدراسات العليا والبرامج المهنية ولمراكز الأبحاث، وذلك في إطار نهضة الكلية، فضلا عن مراكز بحوث وبرامج مهنية جديدة في التسويق السياسي وفي إدارة البورصات والمشروعات الصغيرة والشؤون البرلمانية والسياسية لتخريج طالب مؤهل لسوق العمل في مجالي السياسة والإقتصاد. وخلال الافتتاح كرم الدكتور أحمد وهبان، عميد الكلية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة . افتتاح اعمال تطوير في كلية العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية بتكلفة ٣٠ مليون جنيه افتتاح اعمال تطوير في كلية العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية بتكلفة ٣٠ مليون جنيه افتتاح اعمال تطوير في كلية العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية بتكلفة ٣٠ مليون جنيه افتتاح اعمال تطوير في كلية العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية بتكلفة ٣٠ مليون جنيه افتتاح اعمال تطوير في كلية العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية بتكلفة ٣٠ مليون جنيه افتتاح اعمال تطوير في كلية العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية بتكلفة ٣٠ مليون جنيه افتتاح اعمال تطوير في كلية العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية بتكلفة ٣٠ مليون جنيه الوضع في مصر

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