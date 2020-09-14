شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: المنوفية في المقام الأول من حيث عدد المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير محمود شعراوي استجاب لبعض الشكاوى في استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، حيث أنه تم زيادة ساعات العمل، وعمل شودار للظل، وتكثيف الإشراف والاستقبال بالمراكز التكنولوجية.
وأضاف الدكتور خالد قاسم، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أن محافظة الجيزة طبقت تلك الإجراءات بشكل جيد، وانخفاض سعر المتر في القرى الريفية جعل هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على مكاتب التصالح.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن محافظة المنوفية في المقام الأول من حيث عدد المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء.
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