شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تبحث تقنين أوضاع الحالات التابعة لولاية الإصلاح الزراعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الأستاذة الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، إجتماعاً اليوم الاثنين، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والمستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة وأعضاء اللجنة العليا للتثمين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولجنة التسعير بديوان عام المحافظة وذلك لبحث الموقف الخاص ببعض الحالات المتقدمة لتقنين أوضاعها والتى ترجع ولايتها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى..

حيث ناقشت المحافظ سبل معاينة وتثمين تلك الحالات و إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد و تقنين أوضاعها من قبل متخصصين بهيئة الإصلاح الزراعى وذلك بعد استيفاء الشروط الخاصة بتوفيق الأوضاع طبقاً لما أقره القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧..

وأكدت محافظ دمياط، فى تصريح لها، أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى توليها المحافظة اهتمامًا بالغًا وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وعدم التهاون فى إسترداد أملاك الدولة، منوهة الى أنه تم إتخاذ خطوات جادة لنهو كافة الإجراءات المُتعلقة بذلك الملف..