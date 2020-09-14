شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد تجديد إعارة 13 إمامًا وخطيبًا لدولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين، تجديد إعارة (12) إمامًا وخطيبًا من أئمة الأوقاف للعمل بمجال الوعظ والإرشاد بالهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة. ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أسماء المعارين ومديرياتهم كما يلى: 1.حمزة مختار حمزة محمد الجيزة 2.محمد راشد إبراهيم الشربيني الدقهلية 3.حسن محمد علي ناجي الجيزة 4.عادل أحمد أبو السعود عوض أسيوط 5.عادل إبراهيم أحمد حسين أسيوط 6.جمال عبد العاطي خالد رياض المنوفية Advertisements 7.محمود الزيني السيد ضوه المنوفية 8.فوزي عبد الجواد محمد إبراهيم الشرقية 9.أحمد محمد أحمد جمهور الشرقية 10.محرم علي عبد الواحد الطيفانية الديوان العام 11.ماهر عبد العزيز عبد العزيز سيد أحمد الجيزة 12.أحمد محسن أحمد عمرو المنوفية

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