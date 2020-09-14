شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكرى يوضح أهمية المساعدات المصرية للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء طيار هشام الحلبى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن المساعدات التي تقدمها الدولة المصرية للسودان للعبور من أزمة الفيضانات التي ضربت الخرطوم، هى حملات مساعدات شعبية شارك فيها الكثير من الطوائف الفنية، موضحا أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال المساعدات للشعب السودانى.

وقال الحلبى، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن العلاقات بين مصر والسودان قوية للغاية، والمساعدات التي تقدمها مصر للسودان تقوى من تلك العلاقة وتزيد من مجالات التعاون بين القاهرة والخرطوم.

ولفت المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى أن الدولة المصرية لا تنسى أشقاءها العرب في أي أزمة، موضحا أن الشعب المصرى حريص على دعم الأشقاء في محنتهم.

وكانت تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مخازن وزارة الصحة السودانية بدولة السودان الشقيقة خاصة بعد وصول المساعدات المصرية التى رافقت الوزيرة فى سفرها.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تفقدت شحنة المساعدات الإغاثية التي تم إرسالها بمرافقة الزيارة وقبل الزيارة بيوم على متن طائرة عسكرية من خلال الجسر الجوي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وتضم الشحنة 24 طنًا من (الأدوية، والمحاليل الطبية، والمستلزمات الجراحية)، لدعم متضرري السيول في الدولة الشقيقة.

وتترأس الوزيرة وفدًا طبيًا يضم 20 طبيبًا من مختلف التخصصات (باطنة، أطفال، مناطق حارة، طوارئ)، بالإضافة إلى فرق تمريض، وفنيين تمريض خدمات طارئة،

الوفد يضم أيضًا فرق وقائية متخصصة في مكافحة الأوبئة، لرش مبيدات لمكافحة القوارض والبعوض في المناطق المتضررة من الفيضانات، لمنع انتشار الأمراض نتيجة ركود المياه في هذه المناطق، كما سيقوم الفريق الوقائي بتدريب الكوارد البشرية في السودان على رش المبيدات وكيفية مكافحة الحشرات الضارة، والتعامل الآمن مع المبيدات.

وسيتم تقسيم الوفد الطبي إلى 4 فرق وتوزيعهم بـ4 مناطق مختلفة في محيط العاصمة السودانية الخرطوم، لتقديم الخدمات الطبية لمتضرري السيول، وسيستمر عملهم حتى انحسار السيول.

ومن المقرر أن تجري الوزيرة زيارة ميدانية لإحدى المناطق المتضررة من السيول في العاصمة الخرطوم للاطلاع على الأوضاع الصحية ومتابعة أعمال الفرق الطبية في هذه المنطقة.