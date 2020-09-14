شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن تفاصيل جولتها داخل كلية التربية الرياضية بجامعة بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى، عن الانتهاء من إنشاء كلية التربية الرياضية بجامعة بنها بتكلفة بلغت نحو 194 مليون جنيه، وذلك بهدف خدمة العملية التعليمية والمجتمعية، ولكى يتمكن أبناء محافظة القليوبية من الإلتحاق بها، وذلك فى إطار سعى الوزارة لتقليل اغتراب أبنائنا الطلاب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى تضم الكلية مبنى العلاج الطبيعي.

● مبنى كلية التربية الرياضية.

● مبنى العيادات الخارجية.

● مبنى الملاعب والبوابات الخارجية.

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● قاعة تحيا مصر.