شكرا لقرائتكم خبر عن "البيطريين" تعلن تشكيل اللجان النقابية والنوعية بمجلس النقابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، تشكيل اللجان النقابية والنوعية، فى الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس بعد انتخابات التجديد النصفى.

وجاء تشكيل اللجان على النحو التالى:

1- الحسينى محمد عوض مقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية.

2- الدكتور أحمد طنطاوى مقرر لجنة المنشأت البيطرية ودخلاء المهنة.

3- الدكتور شرف الدين فيصل، مقرر لجنة النقابات الفرعية.

4- الدكتورة شيرين على زكى مقرر لجنة الشكاوى والمقترحات .

5- الدكتور محمد أشرف مقرر اللجنة الاجتماعية.

6- الدكتور أشرف قاسم، مقرر اللجنة العلمية، ورئيس المركز العلمى.

7- الدكتور أحمد البندارى، مدير المركز العلمى.

8- صندوق التكافل:

- الدكتور محمد شفيق، مدير الصندوق.

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- الدكتور الحسينى محمد عوض، أمين الصندوق.

9- الدكتور ناجى سلام، مقرر لجنة العلاج.

10- الدكتور أيمن حلمى، مقرر لجنة الإسكان.

11- نادى العجوزة:

- الدكتورة ياسمين أبو الخير، رئيس مجلس الإدارة.

- الدكتور الحسينى محمد عوض أمين صندوق النادى.

- أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة شيرين على زكى – الدكتور شرف الدين فيصل – الدكتور محمد أشرف – الدكتور محمد حجازى – الدكتور محمود عفيفى.

وكان قد عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم، الأثنين، انتخابات تشكيل هيئة المكتب، خلال الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس بعد انتخابات التجديد النصفي.

وأعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، انتخاب الدكتور البدرى ضيف لمنصب الأمين العام، والدكتور محمد القرش وكيلا للمجلس، والدكتور أحمد الخيرى الأمين العام المساعد، والدكتور السيد عبيد أمينا للصندوق، والدكتور محسن البوشى أمين الصندوق المساعد.

وشهد الاجتماع ترشح على مقعد الوكيل، كلا من: الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وحصل على 11 صوتا، والدكتور محمد القرش 13 صوتا، وترشح على مقعد الأمين العام الدكتور البدرى ضيف، وحصل على 14 صوت، والدكتور محمد عفيفى سيف 10 أصوات، فيما ترشح على مقعد أمين الصندوق الدكتور السيد عبيد وحصل على 15 صوتا، والدكتور أحمد طنطاوى 9 أصوات.

وترشح على مقعد الأمين العام المساعد، الدكتور الحسينى عوض، وحصل على 11 صوتا، والدكتور أحمد الخيرى عبد اللطيف 13 صوت، وعلى مقعد أمين الصندوق المساعد، ترشح الدكتور محمد حجازى وحصل على 11 صوتا، والدكتور محسن البوشى وحصل على 13 صوت، فيما امتنعت الدكتور شيرين على زكى عن التصويت على كافة المقاعد.