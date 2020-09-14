شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الأسمرات يكشف عمليات نقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى الحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس حسن الغندور، رئيس حى الأسمرات، تفاصيل عمليات نقل المواطنين القانطين في المناطق العشوائية إلى حى الأسمرات، موضحا أن حى الأسمرات يستهدف نقل سكان 8 مناطق عشوائية إلى الأسمرات، حيث يتم الآن استكمال باقى عمليات نقل المواطنين.

وقال رئيس حى الأسمرات، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه تم نقل سكان مناطق منشأة ناصر والدويقة ومصر القديمة إلى حى الأسمرات، موضحا أنه من لا يحصل على شقق الأسمرات هو من حصل على شقق من الدولة.

وتابع رئيس حى الأسمرات: "نقلنا 2181 أسرة من منطقة منشأة ناصر ومصر القديمة والدويقة"، موضحا أن إجمالي عدد الأسر التي تم نقلها إلى حى الأسمرات هم 13 ألفا و600 أسرة حتى أمس والمستهدف نقلهم لحى الأسمرات هم 18 و300 أسرة خلال نهاية هذا العام.

ولفت رئيس حى الأسمرات، إلى أن حى السمرات يتضمن جميع الخدمات اللازمة للمواطنين من افتتاح فصول لمحو الأمية وصلت إلى 9 فصول محو الأمية، بجانب وجود مدارس لجميع المراحل بجانب مدراس فنية، بالإضافة إلى وجود حضانات حيث يوجد 13 حضانة داخل الأسمرات تشمل 1600 طفل بجانب توفير فرص عمل للسيدات في الأسمرات.