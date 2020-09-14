وزيرة الثقافة تترأس الاجتماع التنظيمي للجنة العليا للتراث الثقافي غير المادي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ترأست الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الاجتماع التنظيمي للجنة العليا للتراث الثقافي غير المادي، لوضع الأطر العامة لعملها والخاصة بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية، وفقًا للأربعة مراحل التي تم اعتمادها وهي الجمع، والتوثيق، والصون وتعظيم الاستفادة منه.

وخلال الاجتماع قالت عبدالدايم إنه لأول مرة يتم تأسيس وحدة مركزية لصون التراث غير المادي، تفعيلاً لاتفاقية منظمة اليونسكو التي وقعت عليها مصر عام 2003، وأشارت إلى ثراء مصر بالكثير من مفردات التراث غير المادي، التي تثبت ريادتها وتشكل جزء من هويتها المتفردة، وأضافت أن اللجنة تعمل على تنفيذ استراتيجية واضحة توحد الجهود وتنسق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع العاملة في المجال، لحماية وصون التراث غير المادي، وتحقيق الاستثمار الأمثل له، موضحة أن مصر نجحت في السنوات الأخيرة في تسجيل عناصر تاريخية تنتمي إلى التراث غير المادي المصري في قائمة الصون العاجل بمنظمة اليونسكو، هي لعبة التحطيب ودمية الأراجوز كما شاركت في تسجيل ملف النخلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة.

وشكلت الوزيرة، لجنة برئاستها لوضع استراتيجية وطنية لإدارة التراث الثقافي غير المادي بمصر في ضوء الدراسات التي تم إعدادها في هذا الشأن من قبل منظمة اليونسكو، وإعداد خطط العمل لتنفيذها، إلى جانب متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات التي وقعتها مصر فيما يتعلق بصون التراث الثقافي غير المادي، واتفاقيات تعزيز أشكال التعبير الثقافي واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، بالإضافة إلى وضع خطة سنوية لإعداد الملفات المزمع تسجيلها على قوائم اتفاقية 2003 ومشروعات الصون العاجل والمساعدات الدولية بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية.

يشار إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها تضم في عضويتها رئيس أكاديمية الفنون، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رئيس لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة وخمسة من خبراء التراث غير المادي وممثلون من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حفظ وصون التراث.