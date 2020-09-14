التعليم العالي تفتح تحقيقًا في وفاة سيدة حامل بمستشفى المنيا الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزير يتابع بشكل مباشر ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة المريضة "إيمان أحمد نجاح أنور"، والتي توفيت بالمستشفى الجامعي بالمنيا، وإذ تتقدم الوزارة ومستشفيات جامعة المنيا بخالص العزاء لأهل الفقيدة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، مساء اليوم، قرر الوزير بالتنسيق مع رئيس جامعة المنيا تكليف اللجنة المركزية للمضاعفات المرضية والوفيات التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بالتحقيق في ملابسات الوفاة على أن ترفع تقريرها إلى الوزير في موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ اليوم.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر لحظة وفاة شابة حامل، ويحمل الفيديو صوت سيدة تصرخ كمدًا، وتصف المتوفاة بأنها ابنتها وأنهم بمستشفى النساء والتوليد، وتصف صاحبة الصوت الأمر بأنه نتاج إهمال، وتدعي أن ابنتها لم تجد من يباشر حالتها من أطباء المستشفى.