​وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل السفير السعودي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة؛ لبحث علاقات التعاون العلمي والبحثي بين مصر والسعودية، وذلك بمقر الوزارة.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدكتور خالد عبدالغفار أشاد بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين في العديد من المجالات منها التعليمية والعلمية والثقافية والبحثية، مؤكدًا استعداد الوزارة تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية، مشددًا على حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، مضيفًا أن هناك تواصلاً دائمًا مع البعثة التعليمية المصرية بالسعودية لمتابعة الطلاب المصريين هناك.

وأشار الوزير إلى بدء الدراسة هذا العام في جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء بفروعها الثلاثة في الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، موضحًا أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في مجالات التعاون بين مصر والسعودية، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بجامعة الملك سلمان لمساهمتها في توطيد العلاقات بين الجانبين.

من جانبه، أشاد السفير السعودي لدى القاهرة بالروابط التاريخية بين البلدين، وأهمية التعاون معًا في المجالات العلمية والبحثية، مؤكدًا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يحقق أهداف التنمية والنهضة العلمية للبلدين.

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بدوره، أثنى الدكتور خالد النامي المستشار الثقافي السعودي السابق بمصر على جودة العلاقات بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه خلال فترة عمله الماضية بمصر شعر بأنه في وطنه الثاني.

كما أشار النامي إلى أن التعليم العالي في مصر شهد طفرة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، لافتًا إلى إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة في عدد من المدن المصرية، مؤكدًا أنها خطوة ممتازة يشار لها بالبنان، وذلك بدعم من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء، كرّم عبدالغفار الدكتور خالد النامي المستشار الثقافي السعودي السابق بمصر، بمناسبة انتهاء فترة توليه المنصب، معربًا عن خالص شكره لسيادته، متنميًا له دوام التوفيق والنجاح.

كما تقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتهنئة للدكتور أحمد الفريح المستشار الثقافي السعودي الجديد بمصر، متمنيًا له دوام التوفيق في مهام منصبه.

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