"حريق مركز القلب بالدقي ومحاكمة حنين حسام ومودة الأدهم".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الانتظار الخاطئ آفة شوارع الجيزة بـ1105 مخالفات خلال يوم

حملات مرورية مستمرة تشنها الإدارة العامة لمرور الجيزة تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تأجيل محاكمة هنا شيحة في اتهامها بالتهرب الضريبي لجلسة 26 أكتوبر

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل محاكمة الفنانة "هنا شيحة"، في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفًا و513 جنيهًا للضرائب، لجلسة 26 أكتوبر؛ للمستندات.

تأجيل محاكمة جمال اللبان بتهمة الإتجار في العملة لـ 12 أكتوبر

قررت الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، لاتهامه بالإتجار في العملة بدون ترخيص، لجلسة 12 أكتوبر.

اللقطات الأولى لحريق مركز للقلب والرعاية المركزة في الدقي

يجري رجال الحماية المدنية بالجيزة عملية التبريد لمنع تجدد النيران بمركز مصر للقلب والقسطرة والرعاية المركزة في الدقي، الاثنين.

انتشال جثة غريق من ترعة المريوطية

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، الاثنين، جثة غريق بترعة المريوطية.

"الضفادع البشرية" تمشط "نيل الصف" لانتشال جثة طفل

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها لانتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل مركز الصف جنوب المحافظة، اليوم الاثنين.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب" لـ 10 يناير

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة المتهم أشرف حامد علي، وابنته حبيبة، و6 متهمين آخرين، في اتهامهم بقضية "مقتل طالب الرحاب"، لجلسة 10 يناير.

عبر "فيس بوك".. ضبط طبيب يروّج 6 آلاف عقاقير مخدرة محظورة بأسيوط

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (طبيب بيطري - مقيم بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية صادرة ضده) وذلك عقب قيامه بعرض أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك " وترويجها على عملائه بأسعار مرتفعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون، حيث تم استدراجه بدعوى شراء كمية من العقاقير الطبية والاتفاق على التقابل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لإتمام عملية الشراء.

بتخفيضات 30%.. الداخلية تطلق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية

اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الرابعة عشر من مبادرة (كلنا واحد) إعتباراً من يوم 17/9/2019 ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زي مدرسي، أحذية، أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى.

بعد التنازل.. النيابة تحفظ التحقيق في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته في الجيزة

قررت نيابة قسم الجيزة، حفظ التحقيقات في اتهام صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بدهس شاب بسيارته بعد تصالح المجني عليه مع اللاعب.

النيابة تستدعي اليوتيوبر أحمد حسن لسماع أقواله حول فيديو "إفزاع طفلته"

استدعت النيابة العامة اليوتيوبر الشهير أحمد حسن لسماع أقواله في بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة ضده وزوجته زينب لترهيب طفلته الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

تأجيل محاكمة متهمين اثنين بالتشهير بـ"منة عبدالعزيز" على مواقع التواصل لـ 21 سبتمبر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة مازن إبراهيم وشيماء شاكر بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية للمجني عليها منة عبدالعزيز، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، والاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع لجلسة 21 سبتمبر المقبل، للمرافعة.

تأجيل استئناف مودة الأدهم وحنين حسام لجلسة 13 أكتوبر

وكان أحمد البحقيري، محامي مودة الأدهم طلب في الجلسة السابقة، سماع أقوال ضابط الإدارة العامة للآداب.

ضبط سيارة نقل محملة 150 كيلو ذهب خام بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة نقل (لاذ قائدها بالفرار)، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان أسوان بمديرية أمن أسوان محملة (2 جوال بداخلهما كمية من أحجار الكوارتز التي يستخرج منها خام الذهب تزن حوالي 150 كيلو جرام – 2 جركن بنزين).