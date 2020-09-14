مباحث التموين تتصدى لبيع السجائر وأسطوانات الغاز بالسوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، من ضبط 80 قضية متنوعة، أبرزها 9 منشآت بدون ترخيص، 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و8 مخالفات إنتاخ خبز ناقص الوزن و11 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وشملت الجهود ضبط 7 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، و18 مخالفة بيع بأسطوانات غاز بأزيد من السعر الرسمي، و14 مخالفة بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.