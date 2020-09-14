الانتظار الخاطئ آفة شوارع الجيزة بـ1105 مخالفات خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: حملات مرورية مستمرة تشنها الإدارة العامة لمرور الجيزة تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. خلال الساعات الـ24 الماضية واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. ‫وأسفرت جهود الحملات -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3805 مخالفات مرورية، أبرزها نموذج 125 بـ1451 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1105 مخالفات. كما تم التصالح في 87 مخالفة، والتصدي لـ 76 مواقف عشوائية بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 205 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار" وشن 64 حملة على سيارات السرفيس.

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