تأجيل محاكمة الفنان رامي صبري لاتهامه بالتهرب الضريبي لجلسة ١٩ أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، محاكمة الفنان رامي صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفًا و566 جنيهًا للضرائب العامة، لجلسة 19 أكتوبر المقبل لورود التقرير.

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامي صبري من دفع مبلغ 336 ألفًا و566 جنيهًا، عن أعماله في الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.