تأجيل محاكمة هنا شيحة في اتهامها بالتهرب الضريبي لجلسة 26 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل محاكمة الفنانة "هنا شيحة"، في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفًا و513 جنيهًا للضرائب، لجلسة 26 أكتوبر؛ للمستندات.

وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة "هنا شيحة" من دفع مبلغ 661 ألفًا و513 جنيهًا، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات "بانوراما للإنتاج الفني، صوت القاهرة، ميديا هاوس، كونكت، أرت ميكرز، وميدل ويست".