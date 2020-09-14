شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «علمية كورونا»: تطوعت بنفسي لتجارب اللقاح.. ونحتاج 6 آلاف متطوع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه قدم طلبًا للتطوع برفقة ابنه لتجارب لقاح كورونا السريرية؛ رغبةً في المشاركة لإنهاء معاناة المصريين بسبب الوباء، وتلبية حاجتهم إلى ظهور لقاح واقي.
وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TeN»، اليوم الإثنين، أن أمريكا وروسيا قاربا على الانتهاء من دراسة لإصدار لقاح كورونا الجديد، فيما توقفت دراسة اللقاح الإنجليزي بسبب ظهور مضاعفات على بعض المتطوعين.
ولفت إلى أن مصر مشاركة في دراسة صينية لإنتاج اللقاح، مشيرًا إلى أن الدراسة تحتاج 6 آلاف متطوع في مصر يخضع للتجارب السريرية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,009
-
تعافي
84,161
-
وفيات
5,648
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «علمية كورونا»: تطوعت بنفسي لتجارب اللقاح.. ونحتاج 6 آلاف متطوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.