شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «علمية كورونا»: تطوعت بنفسي لتجارب اللقاح.. ونحتاج 6 آلاف متطوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه قدم طلبًا للتطوع برفقة ابنه لتجارب لقاح كورونا السريرية؛ رغبةً في المشاركة لإنهاء معاناة المصريين بسبب الوباء، وتلبية حاجتهم إلى ظهور لقاح واقي.

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TeN»، اليوم الإثنين، أن أمريكا وروسيا قاربا على الانتهاء من دراسة لإصدار لقاح كورونا الجديد، فيما توقفت دراسة اللقاح الإنجليزي بسبب ظهور مضاعفات على بعض المتطوعين.

ولفت إلى أن مصر مشاركة في دراسة صينية لإنتاج اللقاح، مشيرًا إلى أن الدراسة تحتاج 6 آلاف متطوع في مصر يخضع للتجارب السريرية.