شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» عن لقاح كورونا: المصريون ليسوا فئران تجارب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن «المصريين ليسوا فئران تجارب، والدولة المصرية لن تسمح بذلك»، لافتًا إلى أن تجربة لقاح كورونا الجديد على المتطوعين جاء بعد التيقن من معدل أمان مناسب لصحة المتطوع.
وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر قناة «TeN»، الإثنين، أن مصر تشارك في دراسة صينية لإنتاج لقاح كورونا، بمشاركة الإمارات والبحرين وبعض الدول الآسيوية.
ولفت إلى أن الدراسة المشاركة فيها مصر، أجرت تجارب سريرية لما يقارب 35 ألف حالة خارج مصر، منوهًا بأن الدراسة الآن بلغت المرحلة الثالثة، وعقب تخطيها في حال ثبت الأمان والفاعلية للقاح، يتبقى المرحلة المقبلة والتي تشمل تعميم وتوزيع اللقاح.
وعن إمكانية التطوع في التجارب السريرية، قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن من يرغب في التطوع عليه أن يدخل موقع وزارة الصحة لملء بياناته، ويأخذ رقمًا، يتواصل من خلاله مع وزارة الصحة.
وتابع أنه يُجرى فحص كامل للتأكد من أن المتطوع مُعافى من الأمراض، ولدى التأكد من ذلك يتناول المتطوع جرعتين من اللقاح يفصل بينها 21 يومًا على مدار شهرين، ومن ثم يتم المتابعة مع الوزارة.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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