شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم الأضرار البيئية في واقعة جنوح المركب السياحي بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محميات البحر الأحمر التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة جنوح أحد المراكب السياحية بمنطقة الشعاب المرجانية بالقرب من محمية جزر البحر الأحمر الشمالية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح بيان عن المحميات، أنه تم تقييم الأضرار البيئية مبدئيا، كما أوصت اللجنة بتعويم المركب مع اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية حيال حدوث أي تلوث بحرى ناتح عن خزانات الوقود وزيوت المحركات بمياه البحر، على ان يعقب ذلك إجراء التقييم النهائى للاضرار البيئية لمكان جنوح المركب بعد عملية التعويم وسحب المركب.

كانت محميات البحر الأحمر قد تلقت إخطار من الأجهزة المعنية بتعرض أحد المراكب السياحية غير المصرية للجنوح بمنطقة شعاب مرجانية بجزيرة طوال شمال الغردقة بالبحر الأحمر، حيث تم تشكيل لجنه فور الأخطار والتوجه إلى مكان الواقعة لمعاينة المركب.