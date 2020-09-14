شكرا لقرائتكم خبر عن «تل بن سلام».. من التنقيب عن الآثار والاتجار فيها إلى مزار سياحى داخل البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدولة جهودها لتطوير بحيرة المنزلة وانتشالها من عصر الظلام والبلطجة وسيطرة قطاع الطرق وتجار الآثار إلى عصر النور والرزق الوفير ومن بين المناطق التى تسعى الدولة لتطويرها داخل البحيرة منطقة «تل بن سلام» الأثرية والتى تقع فى شكل شبه جزيرة داخل البحيرة لتصبح مزارا سياحيا لزوار البحيرة والمناطق المحيطة بها.

ويؤكد الصيادون ببحيرة المنزلة أن منطقة بن سلام تحولت خلال السنوات الماضية إلى منطقة نفوذ لتجار الآثار حيث تجرى أعمال تنقيب غير شرعية ليلا كما تعقد بها صفقات بيع الآثار ولا يمكن للشرطة دخولها لأنها وسط البحيرة، وقبل وصول أى حملة للمكان يهرب التجار والآثار بلانشات سرعاتها كبيرة تفوق سرعة شرطة المسطحات، ولكن مع عمليات التطهير التى تتم بالبحيرة وتواجد قوات من الشرطة والجيش باستمرار اختفت عمليات التنقيب والإتجار.

وقال طه الشريدى، رئيس نقابة الصيادين المستقلة بالمطرية: «زمان كان أهالى المطرية يتوجهون للمراكب لتل ابن سلام لقضاء الإجازات فى الهواء الطلق والاستمتاع بالتل الأثرى، لكن منذ سنوات سيطر عليه البلطجية وقطاع الطرق وهجرة الصيادين وأسرهم لكن بعد عودة الدولة للبحيرة وسعيها لتطوير التل أصبح لدينا أمل جديد فى عودة كل شىء لسابق عهده».

وأشار، إلى أن الهيئة الهندسية قامت بعمل منزل للطريق الذى يقام حول البحيرة لينزل مباشرة على التل تمهيدا لعمل كورنيش ومزار سياحى بالتل بالإضافة لعمل جراج للسيارات حتى يتسنى للزوار التوجه بسيارتهم للمكان وقضاء يوم لطيف كما يتم عمل خدمات للمنطقة تساعد على الرواج السياحى، مضيفا: «كورنيش وميناء مدينة المطرية يستوعب 3 آلاف مركب وكذلك مصنع للثلج وبورصة لخدمة عمليات الصيد والبيع والشراء».

وتقع منطقة تل ابن سلام أو كما يعرف تاريخيا بمدينة تونة الأثرية فى قلب بحيرة المنزلة جنوب مدينة تنيس الشهيرة، عاصمة الإقليم الرابع عند الفتح العربى لمصر، ومساحة التل حوالى 65 فدانا وارتفاعه حوالى 5 أمتار فوق مستوى البحيرة ويعد من الأراضى الأثرية البكر لم تجر بها أى أعمال حفر أو تنقيب رسمية حتى الآن ولكن يلجأ بعض تجار الآثار إلى إجراء عمليات التنقيب والاستيلاء على الآثار وبيعها بعد ذلك.

ويذكر المقريزى فى مخطوطه أن تونة كان يصنع بها طراز تنيس ويعمل بها كسوة الكعبة أيام الدولة العباسية، كما تم العثور على قطع من النسيج مكتوب عليها «بسم الله بركة من الله للخليفة الرشيد عبد الله هارون أمير المؤمنين أكرمه الله مما أمر به الفضل بن الربيع أن يعمل فى طراز تونة سنة 190»، وفى كتاب وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية، هناك دراسة عن بحيرة المنزلة تمت فى سبتمبر وأكتوبر سنة 1879 ونشرت فى decade egyptienne وهى دورية كان يصدرها الجيش الفرنسى فى القاهرة كل عشرة أيام، أما جزيرة تونة فقد أصبح يطلق عليها اسم الشيخ عبد الله، وهو اسم شيخ أو ولى أقيم له ضريح فى هذه الجزيرة، وهناك رأيان مختلفان فى صاحب هذا المقام، الأول: هو أنه عبد الله بن سلام الحبر اليهودى الأصل الذى أسلم بعد ذلك وأصبح من أشد المسلمين تقوى وصلاحا، ويقول الرأى الثانى إنه رجل زاهد متعبد اشتهر بالتقوى والصلاح وحب الخير وأتى بعض الكرامات وكان يسمى عبد الله التنيسى.

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