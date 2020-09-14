شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبى على 15 مرشحا محتملا لانتخابات «النواب» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أن ١٥ مرشح محتمل لانتخابات مجلس النواب قاموا بتوقيع الكشف الطبى حتى الآن ،وذلك لليوم الرابع على التوالي،
وأوضح أن لجنتين طبيتين فى الخارجة والداخلة تستقبل المرشحين لتوقيع الكشف الطبى ، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعليمات وزيرة الصحة والسكان ،مشيرا إلى أن اليوم شهد توقيع الكشف الطبي على 5 مرشحين لانتخابات مجلس النواب بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على ١٠ مرشحين اليومين الماضيين ،ومن المقرر أن تستمر أعمال الكشف الطبى حتى 26 سبتمبر الجاري من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.
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