شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يلتقي رئيس فرع جمعية المحاربين القدماء لجنوب الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المحافظة لا تألوا جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بالقوات المسلحة من أبناء المحافظة تقديراً لما قدموه من تضحيات بأرواحهم الطاهرة فداءاً للوطن، وهو ما يمثل تجسيداً حياً لآسمى معانى الولاء والإنتماء لمصر وشعبها العظيم.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان برئيس فرع جمعية المحاربين القدماء لجنوب الصعيد العقيد محمود ياسين، بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ والمقدم محمد كمال المستشار العسكرى للمحافظة.

وخلال اللقاء كلف المحافظ رئيس مدينة أسوان بتخصيص موقع متميز ليكون مقراً لجمعية المحاربين القدماء داخل المدينة بهدف توفير التسهيلات والتيسيرات المختلفة وتقديم الرعاية الكاملة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم أولاً بأول، وهو ما سيساهم بدوره في تخفيف الأعباء المالية عنهم ومشقة التنقل والسفر لمقر الجمعية الرئيسى بمحافظة قنا، موجهاً بدراسة تصميم نصب تذكارى لأسر الشهداء بشكل جمالى لوضعه بميدان المحطة ضمن أعمال التطوير والتجميل التي يشهدها الميدان حالياً كنموذج حضارى لتكريم هؤلاء الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء لرفعة وطنهم الغالى مصر ولتظل رايته مرفوعة أمد الدهر.