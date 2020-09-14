شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس ال3 أيام المقبلة.. مائل للحرارة وارتفاع نسب الرطوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي يسودها طقس متشابه مائل للحرارة شمالاً شديد الحرارة جنوباً . ويتوقع خبراء الأرصاد خلال الثلاثة أيام المقبلة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً. كما يتوقع الخبراء ارتفاع نسب الرطوبة الذي يعمل على زيادة الأحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك، مع توقعات بأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على جنوب سيناء الخميس . وتشهد البلاد شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى . وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى غداً الثلاثاء فتكون القاهرة «34– 24»، الإسكندرية «30 – 25»، قنا «40 -26»، الأقصر «41– 27»، أسوان «42 – 27» . وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى غداً الثلاثاء ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 82 – 28 )، السواحل الشمالية ( 89 – 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ) . أما بعد غد الأربعاء فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «34 – 23»، الوجه البحرى «34 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38- 28»، شمال الصعيد «36 – 24»، جنوب الصعيد «41 – 29» درجة مئوية. ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «84 – 25»، الوجه البحرى «85 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «90 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» . Advertisements أما الخميس القادم فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «35 – 24»، الوجه البحرى «35 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39 – 28»، شمال الصعيد «37 – 24»، جنوب الصعيد «44 – 29» درجة مئوية . وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «84 – 25»، الوجه البحرى «85 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» . الوضع في مصر

اصابات 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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