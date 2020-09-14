شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: «كورونا» ما زال موجودا وأي فرد يتخيل أنه انتهى يضر بنفسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن فيروس كورونا مازال موجودا، وأي فرد يتخيل أنه انتهى يضر بنفسه والمحيطين به.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن قرارات اليوم لا تدل على أن الفيروس انتهى ولكن جاءت لتقليل الضرر على بعض القطاعات المتضررة.

وأشار إلى أنه تم السماح بعودة الأفراح في القاعات المفتوحة على ألا تزيد على 300 شخص كحد أقصي للحضور في قاعات الأفراح المكشوفة، كما تم السماح بإقامة صلوات الجنازة في المساجد ذات الساحات المكشوفة بضوابط واشتراطات منها عدم تزامنها مع الصلوات الخمس.

وأوضح أنه تم فتح دور الحضانة بالأندية ومراكز الشباب باجراءات احترازية، كما تم الموافقة على أن يكون الحضور 50% في المعارض الثقافية بالأماكن المفتوحة وفى الاجتماعات والمؤتمرات بحد أقصي 150 شخصُا .

وأشار إلى أن الموشر الخطير في الدول المحيطة بعودة أعداد إصابات كورونا بصورة أكبر مما كانت عليه في الموجة الأولى، ويتم وضعه في الحسبان وتم مناقشة خطة الاستعداد للموجة الثانية المحتملة لانتشار فيروس «كورونا».

وأوضح أنه في فصل الشتاء ستتزامن الانفلونزا الموسمية مع الكورونا مع عدم وجود فوارق واضحة بين الكورونا والانفلونزا، ولكن وصلنا لخبرة كبيرة في التعامل مع المواقف الصعبة وهناك امكانية لضم 320 مستشفى للعزل ،كما حدث في مايو الماضي وهناك قنوات اتصال مع أكثر من شركة للحصول على لقاح كورونا ويوجد اتفاق مع منظمة الصحة العالمية للحصول على 30 مليون جرعة فور إقرار أي لقاح.

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