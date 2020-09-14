شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإقليمى لمعهد جوتة: تضاعف عدد الطلاب فى دورات «الأون لاين» لـ5 أضعاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت سوزانا هوون، المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه رغم الأحداث المتلاحقة والغير متوقعة، إلا أننا سعداء بتواجدنا الرقمي وتمكننا من تقديم خدماتنا والحفاظ على دورنا في دعم العمل الثقافي، وبالإقبال الكبير عليه.

على سبيل المثال، بلغت زيادة عدد الطلاب في الدورات الدراسية اون لاين لأكثر من خمسة أضعاف، وجذبت مناقشاتنا حول كورونا والصحافة العلمية آلاف المشاهدات، وحتى لا يتضرر الطلاب في خططهم المستقبلية، سنعمل ابتداءً من النصف الثاني من شهر سبتمبر على عقد الامتحانات المؤجلة في مقر المعهد بالدقي «بيت النخيل».

وأعلنت هوون عن برنامج الإقامة الرقمية الذي يمكن للفنانات والفنانين الصاعدين في مجال الفنون المعاصرة المشاركة فيه بمشاريعهم وأفكارهم الفنية التي تعتمد بشكل أو بآخر على عنصر رقمي، إما في صناعتها أو طريقة عرضها أوتوزيعه.

وتابعت :«تدفعنا رغبةٌ شديدة في استقبال الطلاب والجمهور بالمعهد، إلا أن الإرتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات في أوروبا، وتحذيرات منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية للوباء في فصل الخريف، يحتمان علينا الحذر الشديد، والإلتزام الصارم بقواعد السلامة والتدابير الاحترازية».

وأوضحت هوون أن معهد جوتة استطاع خلال الأشهر الماضية تقديم جميع خدماتنا وبنفس مستوى الجودة للطلاب الدارسين في المعهد، ومواصلة التعاون الوثيق مع شركائنا الثقافيين، من خلال دعم مشروعاتهم المتميزة وتنظيم الورش التدريبية افتراضيًا، وتقديم منصاتنا الرقمية لنشر مشروعاتهم، مثل المناقشات الفنية عن الرقص المعاصر في اطار مشروع Un/controlled Gestures.

وكان الفرع الرئيسي لمعهد جوته في بداية الأزمة دشن موقع «كولتوراما» المعد خصيصًا لبث الأعمال الفنية عليه مباشرة، أو رفعها عليه لاحقًا، ليعبر الفنانات والفنانون الدوائر المحلية والإقليمية نحو العالمية. استطاع رواد المكتبة كذلك الاستفادة من خدمة الاستعارة الإلكترونية المجانية Onleihe، حيث يمكنهم من خلالها استعارة الوسائط الرقمية من كتب، ووسائط سمعية وبصرية وصحف الكترونية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

Advertisements