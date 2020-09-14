شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يتفقد تجهيزات معهد تكنولوجيا المعلومات لافتتاحه خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة التجهيزات والاستعدادات النهائية بمبنى معهد تكنولوجيا المعلومات ITI والذى تم إنشاؤه وفقا للبروتوكول الموقع بين الجامعة ووزارة الاتصالات وسيتم افتتاحه خلال أيام قليلة وبدء العمل به لتنمية مهارات طلاب وخريجى جامعة المنوفية وتأهيلهم لسوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والمساهمة فى دعم الصناعة فى مصر.

رافق رئيس الجامعة المحاسب جلال عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمهندسة رباب الدالى مدير عام الشؤون الهندسية بالجامعة.