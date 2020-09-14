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شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة المنطقة الجنوبية العسكرية تواصل عملها بمركز الفرافرة فى الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت القافلة الطبية التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية أعمالها بمستشفي الفرافرة المركزي، والتي تزور المحافظة لمدة ٨ أيام اعتباراً من امس الأحد.
وذكرت محافظة الوادي الجديد فى بيان لها ،مساء اليوم،ان القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي بالمجان على ٦٠٤ مواطن من أبناء المركز خلال يومين بالتخصصات الطبية المختلفة التي تضمها القافلة " الأسنان -الجراحة العامة – أنف وأذن وحنجرة – جلدية – باطنية – عظام –نساء وتوليد – الرمد".
كما تقوم القافلة بصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان بالمجان، في إطار خطة الدولة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمناطق النائية.
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