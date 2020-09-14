شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة عربة ساندوتشات تطالب بتصريح.. ورئيس الحي يحل مشكلتها على الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روت شيماء، مالكة عربة ساندويتشات بشبرا الخيمة، تفاصيل معاناتها بسبب صعوبة الحصول على تصريح من الحي.

وقالت شيماء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «إحنا 3 إخوات بنات، ووالدي ووالدتي مرضى ونشرنا فيديو مناشدة للحصول على تصريح بالعربية»، مشيرة إلى أنها حصلت على تصريح من وزارة الصحة، وتصريح ممارسة كهربائية.

من جانبه، قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس حي شبرا الخيمة: «المدرسة الابتدائية التي كانت تقف أمامها العربة تقدمت بشكوى إلى الحي، وتم اتخاذ قرار بنقل العربية إلى مكان آخر لا يعيق حركة المرور، مراعاة لظروفهم الاجتماعية»، مؤكدا أنه سيصدر تصريح من الحي لتقنين وضع العربة.