شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تكلّف رئيس جامعة المنيا بالتحقيق في «وفاة سيدة حامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يتابع بشكل مباشر ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن وفاة المريضة إيمان أحمد نجاح أنور، والتى توفيت بالمستشفى الجامعي بالمنيا، وإذ تتقدم الوزارة ومستشفيات جامعة المنيا بخالص العزاء لأهل الفقيدة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، منذ قليل، قرر الوزير بالتنسيق مع رئيس جامعة المنيا تكليف اللجنة المركزية للمضاعفات المرضية والوفيات التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتحقيق في ملابسات الوفاة على أن ترفع تقريرها إلى الوزير في موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ اليوم.

وكان الآلاف قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر لحظة وفاة شابة حامل، ويحمل الفيديو صوت سيدة تصرخ كمدًا، وتصف المتوفاة بأنها ابنتها وأنهم بمستشفي النساء والتوليد، وتصف صاحبة الصوت الأمر بأنه نتاج إهمال، وتدعي أن ابنتها لم تجد من يباشر حالتها من أطباء المستشفى.