شكرا لقرائتكم خبر عن ساكن بعمارة الشربتلي: اقترحت على كامل الوزير تأجير شقة بالعقار لطمأنة الملاك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه يسري تيناوي، أحد سكان عمارة الشربتلي، التحية إلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعد إصلاح عمود الركن بالعمارة قائلا: «رجل محترم وكفء».
وقال تيناوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الحكومة تواجه كافة المشكلات المتراكمة وتعمل بوتيرة أسرع من القطاع الخاص»، مشيرا إلى أنه اقترح على وزير النقل فتح مكتب للوزارة بالعمارة لمتابعة مشروع مترو الأنفاق، وفي الوقت ذاته طمأنة سكان العمارة بأنها أصبحت آمنة تماما.
وتابع: «للأسف لم يعد جميع السكان إلى العمارة حتى الآن، رغم أن جميع الإجراءات التي اتخذت مطمئنة كون النيابة اطلعت على التقرير الهندسي».
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