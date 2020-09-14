شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: العالم فى فوضى بعد تجاهل زعمائه تحذيرات تفشى «الوباء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير دولى جديد عن حالة التأهب العالمى للأوبئة، أمس، أن إخفاقا جماعيًا للزعماء السياسيين فى الاستماع للتحذيرات والاستعداد لتفشى وباء مرض معد، جعل العالم «فى حالة فوضى» بعدما كان «معرضا للخطر».

وجاء فى تقرير للجنة مراقبة التأهب العالمى «الاستثمارات المالية والسياسية فى التأهب لم تكن كافية وندفع الثمن جميعا»، وأضاف التقرير: «كانت أمام العالم فرصة لاتخاذ هذه الخطوات، وكانت هناك دعوات عديدة للتحرك، على مدى العقد الماضى لكن لم يسفر إحداها عن التغييرات المطلوبة». وتتولى رئاسة اللجنة، التى تشكلت بدعوة من البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية، جرو هارلم بروندلاند، المديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة، والتى ترأس حاليًا هيئة مستقلة لمراقبة عمل المنظمة، وكانت اللجنة حذرت فى تقرير 2019 صدر قبل شهور قليلة من ظهور فيروس كورونا المستجد فى الصين، من «وباء سريع الانتشار بسبب مرض تنفسى فتاك».

وقالت إن هذا الأمر قد يتسبب فى مقتل الملايين وإلحاق الضرر البالغ بالاقتصاد العالمى، وفى تقريرها للعام الحالى بعنوان «عالم فى حالة فوضى»، قالت اللجنة إنه لم يحدث من قبل أن تلقى زعماء العالم تحذيرا بهذا الوضوح من أخطار تفشى وباء مدمر لكنهم تقاعسوا مع ذلك عن اتخاذ التحركات الملائمة، وأضافت أن جائحة «كوفيد- 19» كشفت عن «إخفاق جماعى فى التعامل بجدية مع الوقاية من الأوبئة والاستعداد والتصدى لها وإعطاء ذلك الأولوية».

وأشار التقرير إلى أنه رغم دعوة رؤساء الحكومات قبل عام إلى الاستثمار فى التأهب للأوبئة وتعزيز الأنظمة الصحية وتعامل خطط المخاطر المالية بجدية مع خطر الأوبئة المدمرة فإن التقدم الذى تحقق فى أى من هذه المجالات لا يُذكر، وتابع: «عدم الاستفادة من دروس كوفيد- 19 أو اتخاذ خطوات بتوفير الموارد اللازمة يعنى أن الوباء التالى، القادم لا محالة، سيلحق دمارا أكبر». وعلى صعيد متصل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، إنه ينبغى على دول العالم الانضمام إلى مرفق كوفاكس قبل انتهاء مهلة يوم الجمعة، لضمان توزيع أى لقاح للوقاية من كورونا بعدل وفاعلية.

وقال تيدروس: «إذا لم يحصل سكان الدول ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة على اللقاحات، فإن الفيروس سيواصل الفتك بالناس، كما سيتأخر التعافى الاقتصادى على مستوى العالم».

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا قد تشهد زيادة فى عدد الوفيات اليومية جراء الإصابة بكورونا فى الشهرين المقبلين.

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وقال المدير الإقليمى للمنظمة فى أوروبا، هانز كلوج: «ستكون فترة صعبة فى أكتوبر ونوفمبر، سيكون هناك المزيد من الوفيات». وحذر من أن الإفراط فى التفاؤل حول فرص التوصل إلى لقاح يضع نهاية للوباء.