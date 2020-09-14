شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد أبو القمصان لتليفزيون الخليج 365: رضوى الشربينى تنمرت على غير المحجبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن تصريحات الإعلامية رضوى الشربينى حول الحجاب تعد جريمة التنمر على غير المحجبات، مشيرة إلى أن موضوع الحجاب يعد مناقشة علمية وكان على الإعلامية رضوى الشربيني الاستعانة بمتخصصين لمناقشته.

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وأكدت أبو القصمان في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أن اعتراضها على تصريحات الإعلامية رضوي الشربيني، هو أنها يجب أن تفرق بين الرأي الشخصي وإطلاق الأحكام، موضحة أن الرأي الشخصي لا يستطيع أحد أن يختلف أو يتفق معها فيه، مؤكدا أن اعتراضها هو استخدام لغة الأفضل لتمييز فئة عن فئة أخرى وهذا يعتبر حكم وذلك ليس من حقها، مشيرة إلى أن التمييز مخالف للدستور والقانون، وإذا احترمنا حرية الأشخاص في الالتزام بأركان العبادة والتكليفات التي يتم الالتزام بها أو عدم الالتزام، والتي أكدها المشايخ والمتخصصين في العلوم الدينية أن ذلك حرية شخصية لا يمكن لشخص أن يفرض على آخر وأن الدين الإسلامي لا يفرض على أحد شيء، مشيرة إلى أن هذا الخطاب يحمل درجة من التحريض وتنمر على غير المحجبات.

وأوضحت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن حدود الحرية تقف عند عدم التحدث بلسان شخص آخر وعدم إطلاق الأحكام على فئات واسعة من الأشخاص، مشيرة إلى أن الفتيات التى أعلنت أنها لم تتضرر من تصريحات رضوى الشربيني يعد رأيها الشخصي، مشيرة إلى أن تصريح رضوى الشربيني عممت به قطاع وهذا خطأ حتى مستوى اللغة العربية، وليس من حقها إطلاق الأحكام، مشيرة إلى أن أثر إطلاق مثل تلك التصريحات.