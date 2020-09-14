شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء يؤكد تلقى مليون و100 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك مليون و100 ألف طلب تصالح حتى الآن، وقاموا بدفع مبلغ جدية التصالح، وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن رئيس الوزراء وجه المحافظين بزيادة عدد ساعات العمل لاستقبال الراغبين في التصالح وذلك على خلفية بعض الشكاوى، موضحاً أن هناك توجيه للمحافظين بعمل ورديات إضافية والعمل أيام الإجازات لاستقبال الراغبين في التصالح.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سعر المحاسبة في كل قرى مصر للتصالح في مخالفات البناء 50 جنيها فقط للمتر، مضيفاً أنه سيتم خصم 25% من قيمة التصالح لأى شخص يدفع القيمة كاملة فورى.

وذكر أن أي مبالغ دفعت في المحكمة سيتم خصمها من المبلغ المالى للتصالح بشرط أن يكون تم دفعها قبل أبريل 2019، حيث إن المخالفات التى تم ارتكابها بعد إصدار القانون فى إبريل 2019 سيتم إزالتها.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم توصيل المرافق لأى شقة فى أى عقار بعد أن تتصالح، لافتاً إلى أن قيمة الوحدة السكنية سترتفع بعد التصالح.