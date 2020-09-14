شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء: الصحة العالمية وعدت بحصول مصر على 30 مليون جرعة من أول لقاح لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن منظمة الصحة العالمية وعدت مصر بالحصول على 30 مليون جرعة من أول لقاح لفيروس كورونا يتم إنتاجه، وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم للفئة الأكثر تضررا من أصحاب الأفراح، مؤكدا أن فيروس كورونا موجودا ولم ينته ولذلك لا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد، كما تم السماح للمنشآت السياحية والفندقية بتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا.

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وأوضح أنه تم الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية، كما تم الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية في أمكان مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50%.

وتابع: "ناقشنا اليوم خطة الاستعداد للموجة الثانية المحتملة للانتشار فيروس كورونا"، لافتاً إلى أن موسم الشتاء سيشهد الإنفلونزا الموسمية وكورونا وهو وضع لم شهده العالم من قبل، حيث من المحتمل أن ترتفع أعداد الإصابات بكورونا في الشتاء ولكننا لدينا أطقم طبية لديها خبرة للتعامل مع الحالات.

وذكر أنه سيتم ضم 320 مستشفى عاما ومركزيا بالإضافة إلى مستشفيات الحميات والصدر للعزل في حالة تزايد الأعداد.