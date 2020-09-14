شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث الوزراء"يؤكد الشيشة لن تعود للمقاهى إلا بعد وجود علاج لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، القرارات الصادرة عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" ، والتى تضمت استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد ، الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية ، وكذلك الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50 % وكذلك السماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا.

وقال سعد ، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم ، مع قدوم فصل الشتاء قد يكون قرارات أخرى بسبب انتشار الأنفلونزا الموسمية، مؤكدا أن " الشيشة " ليست مدرجة للتقديم فى المقاهى والكافيهات ، ما لم يتم اكتشاف لقاح أو علاج لفيروس كورونا .

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، على أن القرارات التى صدرت اليوم الاثنين ، هدفها عودة الحياة مرة أخرى لطبيعتها، مع بشروط وإجراءات احترازية ، لافتا الى أنه سيكون هناك رقابة مستمرة على الأماكن التي سيتم فتحها، وزارة السياحة ستراقب الأماكن التابعة لها ، وكذلك الأمر بالنسبة للأوقاف ووزارة التنمية المحلية .