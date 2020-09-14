المشير خليفة حفتر يستقبل رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المشير خليفة أبو القاسم حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، اللواء أيمن بديع رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي، والذى يرافقه عدد من أعضاء اللجنة.
وتناول اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الهامة المشتركة بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية، حيث اكد الوفد المصرى علي العودة للمسار السياسي وتثبيت وقف اطلاق النار.
وسبق أن عقد الوفد المصرى لقاء صباح اليوم مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى،، بمكتبه بمدينة القبة، حيث ناقشا سرعة الوصول إلى حل للأزمة الليبية سياسيا.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، أن الطرفان تناولا الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الإطراق المعنية للعمل على ذلك، حيث أكد الوفد المصرى علي العودة للمسار السياسي وتثبيت وقف اطلاق النار.
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