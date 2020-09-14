شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الاستعداد للموجة الثانية المحتملة لـ"كورونا" تنقسم لـ4 محاور.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الحكومة: خطة الاستعداد للموجة الثانية المحتملة لـ"كورونا" تنقسم لـ4 محاور، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

الحكومة: خطة الاستعداد للموجة الثانية المحتملة لـ"كورونا" تنقسم لـ4 محاور

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

أبرز 8 قرارات وافقت عليها الحكومة يبدأ تطبيقها الأسبوع المقبل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

كاف يدعم مؤمن زكريا فى أزمته الصحية: "فى انتظار رؤيتك قريباً"

حرص الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على دعم مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا تحول دون لعبه كرة القدم فى الوقت الحالى، ونشر كاف عبر حسابه على إنستجرام صورة لمؤمن زكريا أثناء احتفاله بأحد أهدافه وفرحته الشهيرة وصحبها بتعليق: "فى انتظار رؤيتك قريبا".

وزيرة الصحة: معدل انتشار فيروس كورونا فى مصر يحتل المرتبة الأخيرة عالميا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى الليلة

يلتقى فى الثامنة والنصف مساء اليوم فريق الأهلى مع الاتحاد السكندرى باستاد برج العرب فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز، وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من جماهير الأهلاوية فى مصر والعالم العربى لحسم درع الدورى رسمياً.

فرحة سكان العشوائيات تفضح أكاذيب الإخوان.. فيديو

رداً على كذب الجماعة الإرهابية، تواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمال تسليم سكان المناطق العشوائية وحدات جديدة مجهزة بالكامل بالمشروعات الجديدة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وقد تم نقل سكان مناطق "إسطبل عنتر بمصر القديمة، وعزبة الصفيح بروض الفرج، ومناطق مختلفة بمنشأة ناصر" وتسكينهم بمشاريع الأسمرات 3 والمحروسة 1.

الحكومة تسمح بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة بإجراءات احترازية

قررت اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا، السماح بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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الحكومة توافق على فتح الحضانات بالأندية ومراكز الشباب وفق شروط وزارة الصحة

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ، عودة المهرجانات في قطاع الثقافة بشرط أن يكون الافتتاح والختام في مناطق مفتوحة وفي حالة العرض المسرحي والسينمائي يكون بنفس الشروط (50% من الطاقة الاستيعابية للمكان).

سكان الشربتلى يستقبلون كامل الوزير بالورود بعد عودتهم لشققهم بالعمارة

حرص المهندس كامل الوزير وزير النقل، على أن يشهد انتهاء إصلاح عمارة الشربتلى في الزمالك بعد ترميمها، عقب الأضرار التى لحقت بها أثناء حفر مسار المترو، وكذلك سفارة البحرين، على عودة سكان العمارة لشققهم، حيث حرص المواطنون من سكان العمارة على استقباله بالورود، أهدوها إليه تحية منهم على المجهود الكبير الذي قامت به الدولة المصرية، ممثلة في الوزارة لإعادة السكان في أسرع وقت إلى شققهم، وهي الصور التى نشرها الحساب الرسمي للوزارة.

الأوقاف تضع خطة لعودة صلاة الجنازة فى المساجد الكبرى.. اعرف التفاصيل

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فإن الوزارة بصدد إعداد خطتها للسماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح فى غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة، وبالتنسيق مع القائمين على المسجد لفتحه فى غير أوقات الصلوات الخمس وغير وقت صلاة الجمعة.

النيابة تستدعى اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر

قررت نيابة البساتين، استدعاء اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب للاستماع لأقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلهما للخطر.

ليفربول يحتفل بهاتريك صلاح في افتتاح الدوري لليوم الثاني على التوالي

يحتفل نادي ليفربول لليوم الثاني على التوالي بالانطلاقة المميزة للنجم المصري محمد صلاح خلال افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي بتسجيله هاتريك أمام ليدز يونايتد، ويستمر الحساب الرسمي للريدز على "تويتر" في إعادة أهداف صلاح الثلاثية في افتتاح البريميرليج، ونشر ليفربول ملخص أهداف صلاح من جديد وعلق قائلا: "أشياء نحب أن نراها ثلاثية مُذهلة من الملك المصري واحتفال مميز".

مصر تواصل إرسال أطنان من المساعدات الغذائية للمتضررين من السيول بالسودان

استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة فتح الجسر الجوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهورية السودان.

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع (فتح - 41) بالمنطقة المركزية

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذو مستويين ( فتح - 41) الذى تجريه إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية واستمر لعدة أيام والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

الخزانة الأمريكية تعلن 20 سبتمبر موعدا نهائيا لبيع تطبيق "تيك توك"

أعلنت الخزانة الأمريكية قبل قليل، أن 20 سبتمبر الجارى هو الموعد النهائى لبيع التطبيق الشهير "تيك توك".، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.