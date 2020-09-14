شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي تؤكد لعقيلة صالح أهمية العودة للمسار السياسى وتثبيت وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، صباح اليوم الإثنين، بمكتبه بمدينة القبة، اللواء أيمن بديع رئيس اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبى والوفد المرافق له، وناقش معه سرعة الوصول إلى حل للأزمة الليبية سياسيا.

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، إن الطرفان تناولا الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع فى الوصول إلى حل سياسى ودعوة جميع الأطراف المعنية للعمل على ذلك، حيث أكد الوفد المصرى علي العودة للمسار السياسى وتثبيت وقف إطلاق النار.