شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف عدد المبانى المخالفة فى مصر وأنواعها.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 2 مليون عدد المبانى المختلفة عدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا. عدد الوحدات المخالفة 1.7 مليون وحدة. يوجد بالقاهرة والجيزة أكثر من 209 آلاف مبنى مخالف. أنواع مخالفات البناء:

أنواع مخالفات البناء: مخالفة البناء بدون ترخيص. مخالفة تغيير الاستخدام مثل التغيير من سكنى لتجارى أو إدارى. مخالفة عدم المطابقة للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية. Advertisements مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر. تعلية أدوار مخالفة بعقار مرخص بالمخالفة لرخصة البناء. البروز والتعدى على خطوط التنظيم. مخالفات البناء على أملاك الدولة.











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