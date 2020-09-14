شكرا لقرائتكم خبر عن "تليفزيون الخليج 365" ينفرد بتفاصيل محاولة القبض على أحمد حسن وزينب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تفاصيل مثيرة بشأن الاتهامات والبلاغات المقدمة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية.

وقال عثمان: "حينما عرضنا الأمر على الدكتورة سحر السنباطي أمين عام مجلس الطفولة والأمومة، وجهت على الفور بتقديم بلاغات رسمية بمكتب النائب العام، وبالفعل تم تحريك البلاغات لنيابة حلوان ومنها لنيابة البساتين".

وأضاف: "قامت النيابة باستدعاء أخصائي المجلس القومي للطفولة، وتم توضيح سبب تقديم البلاغات وأبرزها تعرض طفلة بريئة لانتهاكات نفسية عنيفة من والديها، وهو ما يعد إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وطلبت النيابة تقديم تقرير حالة للطفلة وكيفية التعامل مع الموقف، كما تم إصدار إذن بالقبض على أحمد حسن وزينب، وبالفعل توجهت قوة من قسم الشرطة من أجل التنفيذ وذهبوا إلى فيلا أحمد حسن وزينب بإحدى الكومبوندات السكنية بالطريق الدائري، لكن أمن الكومبوند أكد أنهم ليسوا متواجدين بالداخل بسبب سفرهم خارج مصر".

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وأوضح عثمان، أن الوضع الذي وصل إليه أحمد حسن وزينب يشارك المجتمع في جزء من مسؤوليته بسبب اهتمام المتابعين بما يتم بثه من محتوى غير أخلاقي عبر تلك القنوات، وبالتالي يجب تكثيف حملات التوعية للمستخدمين من أجل حثهم على مقاطعة هذا النوع من الفيديوهات.

ووجه عثمان، الشكر لكل المهتمين بالقضية الذين تفاعلوا مع الأمر وتضامنوا بكل قوة مع مجهودات المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل الحفاظ على حق الطفلة.